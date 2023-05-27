Песня на заказ – оригинальный подарок на день рождения

Какого ещё праздника ждут с таким же нетерпением как дня рождения? Потому что день рождения – это гости, подарки и, конечно, самые прекрасные и искренние поздравления! А как можно оригинально поздравить именинника? Очень просто – заказать песню! .
Какого ещё праздника ждут с таким же нетерпением как дня рождения? Потому что день рождения – это гости, подарки и, конечно, самые прекрасные и искренние поздравления! А как можно оригинально поздравить именинника? Очень просто – заказать песню! .
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