Сила в правде

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Песня на заказ – оригинальный подарок на день рождения

Песня на заказ – оригинальный подарок на день рождения

Какого ещё праздника ждут с таким же нетерпением как дня рождения? Потому что день рождения – это гости, подарки и, конечно, самые прекрасные и искренние поздравления! А как можно оригинально поздравить именинника? Очень просто – заказать песню! .

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