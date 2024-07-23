В МИД высказались о возможной блокировке YouTube: «Россия должна защищать свое информационное пространство»

МОСКВА, 23 июля, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, ответила на вопрос о возможной блокировке YouTube в РФ в рамках встречи с выпускниками «Мастерской новых медиа» на Фестивале новых медиа.
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