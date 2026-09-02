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В ООН выразили обеспокоенность в связи с угрозами Зеленского авиации РФ

В ООН выразили обеспокоенность в связи с угрозами Зеленского авиации РФ

ООН обеспокоена возможностью расширения украинского конфликта после угроз Зеленского в адрес российской авиации, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга, 2 сентября передает РИА Новости.

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