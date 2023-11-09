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Золотая "кормушка" генерала Магомедова

Золотая "кормушка" генерала Магомедова

Дагестан, похоже, становится не горячей, а супер - горячей точкой на карте Российской Федерации, ведь – если вспоминать - с самого начала января этого, 2023 года, из Махачкалы идут новости одна жарче другой.

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