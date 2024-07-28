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Искусственный интеллект требует миллиарды: OpenAI на грани банкротства из-за дороговизны вычислительных мощностей

Искусственный интеллект требует миллиарды: OpenAI на грани банкротства из-за дороговизны вычислительных мощностей

Разработка и обучение искусственного интеллекта — дело крайне затратное OpenAI, компания, создавшая передовую модель искусственного интеллекта ChatGPT, может столкнуться с серьёзными финансовыми трудностями.

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