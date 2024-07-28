Искусственный интеллект требует миллиарды: OpenAI на грани банкротства из-за дороговизны вычислительных мощностей

Разработка и обучение искусственного интеллекта — дело крайне затратное OpenAI, компания, создавшая передовую модель искусственного интеллекта ChatGPT, может столкнуться с серьёзными финансовыми трудностями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии