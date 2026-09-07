Кроксы вышли на охоту: Crocs превратили Майкла Майерса и Джигсо в обувь

Хэллоуин еще не наступил, а Crocs уже достали нож. В новой хоррор-коллаборации бренд отправляет на классические клоги сразу двух героев жанра — Майкла Майерса из «Хэллоуина» и Джигсо из «Пилы».
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