Как делали макароны в первой половине XX века

Паста — пожалуй, самое популярное итальянское блюдо — берет свое начало на Сицилии XII века. Долгое время она оставалась едой для богатых и привилегированных, и только в XVIII веке промышленное производство превратило пасту в основной дешевый продукт для большинства итальянцев.
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