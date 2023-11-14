США перекладывают на Европу финансирование Украины

Новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон не будет продвигать пакет финансирования Украины несмотря на то, что в момент своего вступления в должность он публично заявлял, что «разделит» помощь Израилю и Украине.
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