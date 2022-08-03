Волгоградская агрофирма едва не погубила пчел химикатами

Инспекторы территориального управления Россельхознадзора установили факт нарушения требований федеральных законов «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и «О пчеловодстве в Российской Федерации» на территории Кумылженского района.
Инспекторы территориального управления Россельхознадзора установили факт нарушения требований федеральных законов «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и «О пчеловодстве в Российской Федерации» на территории Кумылженского района.
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