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История выборов указывает на возможный рост Bitcoin после ноябрьского голосования

История выборов указывает на возможный рост Bitcoin после ноябрьского голосования

Историческая стратегия, основанная на цикле промежуточных выборов в США, указывает на возможность сильного восстановления Bitcoin после голосования 2026 года.

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