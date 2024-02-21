Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

Сейчас в активе «Мосволонтера» 12 направлений деятельности Сегодня, 21 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что ресурсный центр по поддержке и развитию волонтерского движения «Мосволонтер» празднует десятилетний юбилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии