Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

Сейчас в активе «Мосволонтера» 12 направлений деятельности Сегодня, 21 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что ресурсный центр по поддержке и развитию волонтерского движения «Мосволонтер» празднует десятилетний юбилей.