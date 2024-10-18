Михаил Афанасьев: Друзья! Принято решение о старте отопительного сезона в МКД Симферополя

Друзья! Принято решение о старте отопительного сезона в МКД Симферополя. Отопление в объектах социальной сферы — больницах, детских садах, школах уже подается, с сегодняшнего дня тепло начнут подавать в многоквартирные дома города.
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