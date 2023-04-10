Врач Екатерина Серебрякова рассказала о шансах снижения риска развития Болезни Альцгеймера

Самым распространенным видом деменции в пожилом возрасте является Болезнь Альцгеймера. Лечение для этого заболевания до сих пор не нашли, но есть шанс снижения риска развития, сообщила врач Екатерина Серебрякова.
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