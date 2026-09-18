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Владимир Путин Дәүләт Думасына сайлауда онлайн тавыш бирде

Россия Президенты Владимир Путин Дәүләт Думасына сайлауда онлайн форматта тавыш бирде. Дәүләт башлыгы Кремльдәге үз кабинетыннан тавыш биргән.

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