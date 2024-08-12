Йеменские повстанцы четырежды за сутки атаковали танкер в Красном море

Нефтяной танкер Delta Blue, принадлежащий греческой компании Delta Tankers, в течение 24 часов в конце прошлой недели стал объектом четырех атак со стороны йеменской группировки хуситов, поддерживаемой Ираном, сообщает издание Baird Maritime.
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