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Йеменские повстанцы четырежды за сутки атаковали танкер в Красном море

Йеменские повстанцы четырежды за сутки атаковали танкер в Красном море

Нефтяной танкер Delta Blue, принадлежащий греческой компании Delta Tankers, в течение 24 часов в конце прошлой недели стал объектом четырех атак со стороны йеменской группировки хуситов, поддерживаемой Ираном, сообщает издание Baird Maritime.

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