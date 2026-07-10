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Босс «Рено» про возможное возвращение V8 в «Ф-1»: «Хотел бы сохранить долю электрификации»

Исполнительный директор «Рено» Франсуа Прово отметил, что потенциальное возвращение V8 не означает возобновление французской моторной программы в «Ф-1».

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