Новый владелец OBI в России рассказал о покупке сети за 600 рублей

Бизнесмен Йозеф Лиокумович рассказал, что купил российский бизнес OBI за 600 рублей. Он владеет 60% компании<strong>Бизнесмен Йозеф Лиокумович, который владеет контрольным пакетом (60%) российского бизнеса OBI, сообщил, что купил его за 600 рублей.