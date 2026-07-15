Захарова прокомментировала смерть сенатора Грэма*

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала комментарий в связи с кончиной американского сенатора Линдси Грэма*, который находится в российском списке террористов и экстремистов.
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