Военное обозрение

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В Пентагоне опровергли планы ускорить поставку обещанных Украине танков M1A1 Abrams

В Пентагоне опровергли планы ускорить поставку обещанных Украине танков M1A1 Abrams

Американские танки M1A1 Abrams, обещанные Украине, будут поставлены до конца этого года, планы Пентагона в этом вопросе не поменялись.

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