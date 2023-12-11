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Проверка судей: на автодроме «Игора Драйв» прошла тренировка маршалов

Именно судьи первыми окажутся рядом с гонщиками, если что-то случится - они должны уметь помочь. Судьи автодрома «Игора Драйв» ощутили себя на месте экипажа болида в условиях ЧП: тушили загоревшийся автомобиль и выбирались из салона на скорость.

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