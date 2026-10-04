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Царьград

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ElDiario: Шарий и Бондаренко могут получить штраф в 10,7 млн евро

ElDiario: Шарий и Бондаренко могут получить штраф в 10,7 млн евро

Анатолий Шарий и Ольга Бондаренко подозреваются в налоговых преступлениях в Испании. Им грозит штраф до 10,7 млн евро.

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