Максим Могильницкий. Рассекречивание документов об Иловайском котле — думайте сами, решайте сами

Ознакомившись с так называемыми «результатами расследования» Иловайской трагедии, пришел к выводу, что Офис Генпрокурора тайно захвачен какими-то оголтелыми пиарщиками.
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