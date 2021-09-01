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Максим Могильницкий. Рассекречивание документов об Иловайском котле — думайте сами, решайте сами

Максим Могильницкий. Рассекречивание документов об Иловайском котле — думайте сами, решайте сами

Ознакомившись с так называемыми «результатами расследования» Иловайской трагедии, пришел к выводу, что Офис Генпрокурора тайно захвачен какими-то оголтелыми пиарщиками.

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