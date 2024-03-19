Где взять заземление если его нет ?

Здравствуйте, уважаемый электрик, я думаю, они обязательно должны быть здесь. Я предвижу множество недостатков, но у меня нет другого выбора и нет никого, кто мог бы выслушать авторитетный голос по этому вопросу.
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