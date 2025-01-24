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«Полцарства за коня» - будущая сделка с Трампом как новый тупик в СВО

«Полцарства за коня» - будущая сделка с Трампом как новый тупик в СВО

Наши войска успешно наступают на Донбассе. Но мы понимаем, что находимся в шаге от мира по «сделке с Трампом», к которому нас готовят все это время, и мир этот, исходя из предварительного анализа посланников президента, будет не в нашу пользу.

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