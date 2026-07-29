Зеленскому конец: Киев вступил в сговор с Израилем и нажил мощного врага

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лина любимцева

Это НЕ КИЕВ "вступил в сговор с Израилем"... ЭТО ЗЕЛЕНСКИЙ НАВОСТРИЛ СВОЮ ШКУРУ В ИЗРАИЛЬ, ВМЕСТЕ С НАВОРОВАННЫМИ ДЕНЬГАМИ!! ЖЫДЫ ЖЕ, СВОИХ, НЕ СДАЮТ...