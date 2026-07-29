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Аргументы и Факты

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Зеленскому конец: Киев вступил в сговор с Израилем и нажил мощного врага

Зеленскому конец: Киев вступил в сговор с Израилем и нажил мощного врага

Советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди в эфире телеканала Dijlah TV сообщил о задержании нескольких групп боевиков, причастных к серии атак на государственные объекты на территории страны.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это НЕ КИЕВ &quot;вступил в сговор с Израилем&quot;... ЭТО ЗЕЛЕНСКИЙ НАВОСТРИЛ СВОЮ ШКУРУ В ИЗРАИЛЬ, ВМЕСТЕ С НАВОРОВАННЫМИ ДЕНЬГАМИ!!     ЖЫДЫ ЖЕ, СВОИХ, НЕ СДАЮТ...
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