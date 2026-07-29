Зеленскому конец: Киев вступил в сговор с Израилем и нажил мощного врага

Советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди в эфире телеканала Dijlah TV сообщил о задержании нескольких групп боевиков, причастных к серии атак на государственные объекты на территории страны.
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