Английские предки советских торпедных катеров Первый торпедный катер? Почти.По критерию наличия ДВС первым торпедным катером можно считать «миноноску Льюиса Никсона».
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Английские предки советских торпедных катеров Первый торпедный катер? Почти.По критерию наличия ДВС первым торпедным катером можно считать «миноноску Льюиса Никсона».
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