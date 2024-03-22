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Несекретные материалы

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Власти США "включают заднюю" после теракта в Москве

Власти США "включают заднюю" после теракта в Москве

По словам Джона Кирби, координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям, Вашингтон на данный момент не может оценить, насколько связаны предупреждения американского посольства в Москве в начале марта с сегодняшним терактом.

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