Пятьдесят британских политиков вышли из состава правительства Бориса Джонсона

Утром в четверг, 7 июля, стало известно, что количество политиков, которые покинули правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за последние два дня, достигло пятидесяти.
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