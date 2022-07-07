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Пятьдесят британских политиков вышли из состава правительства Бориса Джонсона

Пятьдесят британских политиков вышли из состава правительства Бориса Джонсона

Утром в четверг, 7 июля, стало известно, что количество политиков, которые покинули правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за последние два дня, достигло пятидесяти.

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