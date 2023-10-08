Реакция мира на войну Палестины и Израиля: от Украины и США до Турции и Катара

Как скоты запада зашевелились, когда задели их честь, пусть почувствуют что такое быть под террором, которое переносят жители Донбасса и Луганщины на протяжении более девяти лет!👀😜👈😱

Александр Пятнистый

Так римляне этот бардак и развели. Миром править захотели...Сгнобили иудею и расселили евреев по всему миру. Не хер было это делать. А теперь пусть расхлебывают сами то, что еще до нашей эры заварили