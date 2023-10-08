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Реакция мира на войну Палестины и Израиля: от Украины и США до Турции и Катара

Реакция мира на войну Палестины и Израиля: от Украины и США до Турции и Катара

Публикуем подборку заявлений политиков и представителей международных организаций по поводу обострившегося конфликта между Израилем и Палестиной.

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Комментарии
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Лев Добрый
Как скоты запада зашевелились, когда задели их честь, пусть почувствуют что такое быть под террором, которое переносят жители Донбасса и Луганщины на протяжении более девяти лет!👀😜👈😱
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1 д.
Валерий Вадимов
у них нету чести
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1 д.
Александр Пятнистый
Так римляне этот бардак и развели. Миром править захотели...Сгнобили иудею и расселили евреев по всему миру. Не хер было это делать. А теперь пусть расхлебывают сами то, что еще до нашей эры заварили
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1 д.

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