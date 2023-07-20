«Это меня не волнует»: Лепс категорично высказался о будущем дочери

лл

лина любимцева

Да прям... "не волнует".... ОН ЧТО, будет прямо распинаться, как его это волнует на самом деле. А так - сказал, как отрезал. Чтобы отстали... Я думаю, Лепс своих детей не обидит. Всего хорошего ему самому, и его детям!!