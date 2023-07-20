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«Это меня не волнует»: Лепс категорично высказался о будущем дочери

«Это меня не волнует»: Лепс категорично высказался о будущем дочери

Народный артист РФ Григорий Лепс появился на музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Корреспондент издания dni.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да прям... &quot;не волнует&quot;.... ОН ЧТО, будет прямо распинаться, как его это волнует на самом деле. А так - сказал, как отрезал. Чтобы отстали... Я думаю, Лепс своих детей не обидит. Всего хорошего ему самому,  и его детям!!
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