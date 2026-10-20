В День отца, который отметили в минувшее воскресенье, в Свердловской области насчитали свыше 13 тысяч работающих мужчин, получающих от регионального Отделения СФР ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕБ Эксперты выяснили...
- АУ Эксперты выяснили...
- ИИ В Нижнем Тагиле п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым