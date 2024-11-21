Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины

Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.
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