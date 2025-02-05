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Татьяна Лазарева* хочет спасти российскую молодёжь от «разложения мозга»

Татьяна Лазарева* хочет спасти российскую молодёжь от «разложения мозга»

  Татьяна Лазарева* решила спасти российскую молодёжь от разложения мозга. Да-да! Не больше и не меньше.

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Комментарии
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АР
Александр Русанов
Что это за новость, что за событие?Зачем пиарить эту пьяноту,эту мразь - или что отрабатываете 30 сребренников
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4 час.
ОГ
Ольга Горбунова
Конченная алкашка! Ее в дверь,она в окно! Мразота!
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1 час.
НП
Наталья Павлова
У самой-то мозга нет, разлагаться в её голове давно уже нечему.
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1 час.
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