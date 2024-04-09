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Что такое «Es stultior asino», или Как матерились древние римляне

Что такое «Es stultior asino», или Как матерились древние римляне

Несмотря на то, что латынь — это мертвый язык, иногда хочется ее выучить, хотя бы, чтоб ругаться. Вы удивитесь, но красивая фраза в заголовке означает всего лишь «ты тупее осла», а как она прекрасна! Древние римляне были совсем не дураки обложить кого-то «по матушке» и делали это просто виртуозно.

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