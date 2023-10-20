Свердловская область может лишиться Мочалки и Канавы из-за депутатов

Несколько свердловских сел и деревень могут сменить наименование. Причина — законопроект депутатов Госдумы о запрете «оскорбительных, уничижительных и принижающих достоинство жителей» названий населенных пунктов.
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