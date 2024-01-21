Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Командир танкового взвода Саймон рассказал, как вел бой после подрыва на мине

Командир танкового взвода Саймон рассказал, как вел бой после подрыва на мине

Командир танкового взвода мотострелкового соединения армейского корпуса группировки войск «Восток» с позывным «Саймон» в перерывах между боевыми задачами рассказал о своем самом запоминающемся бою с противником.

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