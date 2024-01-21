Командир танкового взвода Саймон рассказал, как вел бой после подрыва на мине

Командир танкового взвода мотострелкового соединения армейского корпуса группировки войск «Восток» с позывным «Саймон» в перерывах между боевыми задачами рассказал о своем самом запоминающемся бою с противником.
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