12 неловких ситуаций, в которые попали звезды

Жизнь – непредсказуемая штука. Никогда не знаешь, что тебя ждет там, за поворотом. Как у нас привыкли говорить: “Знал бы, где упасть, соломки бы подостлал!” К сожалению, мы не можем предусмотреть всех негативных последствий своих действий, о которых потом приходится сожалеть.