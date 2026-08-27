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Эчке эшләр министрлыгы: Татарстанда наркоҗинаятьләрне күбесенчә 18-24 яшьлекләр кыла

Татарстанда наркотиклар белән бәйле җинаятьләрне күбесенчә 18-24 яшьлекләр кыла. Наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту идарәсе башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы, полиция полковнигы Павел Фоминых Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгында узган матбугат очрашуында шул хакта хәбәр итте.

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