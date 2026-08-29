Россия и Беларусь решают «общую проблему» на юго-западных рубежах, — Лукашенко

28.08.2026 - 21:00 Россия и Беларусь решают «общую проблему» на юго-западных рубежах, заявил Лукашенко на встрече с Мишустиным.
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