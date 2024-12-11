Депутат Рады Дмитрик призвал РФ, США и Беларусь разобраться с властью на Украине

Украинский парламентарий Артем Дмитрук призвал Россию, Соединенные Штаты Америки и Белоруссии принять решение о судьбе Украины, разобраться с установлением власти в стране, определить временное правительство и назначить выборы.
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