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Тульские новости

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Правительство выделило 17 миллионов тульским чиновникам

Правительство выделило 17 миллионов тульским чиновникам

Правительство Тульской области распределило субсидии между муниципальными образованиями региона для премирования местных руководителей во втором полугодии 2026 года.

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