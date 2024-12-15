ВСУ атаковали Россию ракетами: главное за сутки

МОСКВА, 15 декабря, ФедералПресс. Вооруженные силы Украины атаковали несколько регионов России, канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал не разрешать Киеву использовать немецкое оружие для ударов вглубь РФ, а депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Украина не будет в сильном положении на переговорах с РФ.