Патрик Беверли об инциденте в Индианаполисе: «Я должен быть лучше»

«Я должен быть лучше. И я буду ❤️» – написал баскетболист в соцсетях. На последних минутах шестого матча серии с «Индианой» (98:120, 2-4) разыгрывающий «Милуоки» два раза бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс», которые находились за скамейкой «Бакс».