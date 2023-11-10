Консолидированная выручка «Инарктики» за 9 месяцев выросла на 10% - до 20 млрд рублей, объем продаж - на 6% и составил 20,3 тысячи тонн готовой продукции, EBITDA достигла 9 млрд рублей, говорится в отчетности компании.