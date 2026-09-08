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МОСИНФОРМ

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Сергей Собянин открыл завод по производству рентгенодиагностических аппаратов

Сергей Собянин открыл завод по производству рентгенодиагностических аппаратов

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл высокотехнологичное предприятие по производству рентгенодиагностических аппаратов на юго-западе столицы.

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