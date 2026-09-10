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"Не только пожарить с картошкой". Зачем ученые Алтая изучают грибы и какая от них польза

"Не только пожарить с картошкой". Зачем ученые Алтая изучают грибы и какая от них польза

Профессор АлтГУ Денис Минаков рассказал, как в вузе из опят создают раневые повязки, а из соломы — целлюлозу Химия кажется школьной наукой с формулами, реакциями и сложными расчетами.

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