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Доноров Симферополя просят пройти обследование для разблокировки запасов плазмы

Доноров Симферополя просят пройти обследование для разблокировки запасов плазмы

Центр крови Симферополя обратился к жителям Крыма с просьбой посетить учреждение либо его филиалы и пройти необходимый анализ.

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