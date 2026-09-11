Доноров Симферополя просят пройти обследование для разблокировки запасов плазмы

Центр крови Симферополя обратился к жителям Крыма с просьбой посетить учреждение либо его филиалы и пройти необходимый анализ.
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