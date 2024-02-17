Лукашенко восстановился после травмы и сможет сыграть со сборной Гродненской области

Президент Беларуси может сыграть сегодня за свою команду против сборной Гродненской области. Напомним, в январе 2024-го Лукашенко пропустил хоккейный матч своей команды против Могилевской области из-за травмы – он рубил дрова и ему на ступню упала колодка весом 80 килограмм.