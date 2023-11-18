Вице-спикер астраханской облдумы провел лекцию о системе государственной власти для студентов РАНХиГС

Первый заместитель председателя Думы Астраханской области Виталий Гутман провел лекцию для студентов Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
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