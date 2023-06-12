smi.today

4 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Юткин
    Баям вернули баево, а у нас Немецкая слобода возродилась. И приросла Сибирью и офшорами.Что за праздник м...
  • Анастасия Гончарова
    свинорылые только и умеют что побираться , попрошайничать  и  в очко давать   готовы сатанинское отребье за шмат сала...Украинский сайт «...
  • Надежда Никитина
    Верно что за хрень таскаться по общественным местам почти голым.Туристов предупре...

Слава ответила на обвинения в алкоголизме: «Пить люблю, пить буду»

Слава ответила на обвинения в алкоголизме: «Пить люблю, пить буду»

Известной российской певице Славе сейчас 43 года. Недавно она стала бабушкой и развелась с мужем. Также ни для кого не секрет, что артистка любит выпивать и не скрывает этого.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх